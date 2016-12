Andreea Marin Banica - stiri si poze

Galerie de Imagini si Foto

Toata lumea a auzit de Andreea Marin ( zana de la Surprize Surprize fosta emisiune de pe TVR 1) devenita in urma casatoriei cu Stefan Banica, Andreea Marin Banica si cu care are o fetita ( Violeta).Vara trecuta a existat un scandal in care au fost implicate poze indecente cu Andreea Marin la mare, realizate de Can Can, revista a fost data in judecata de Andreea Marin pentru incalcarea intimitatii.Am ales cateva poze cu Andreea Marin pe care le-a realizat de-a lungul carierei de fotomodel, interviuri in diferite reviste de afaceri, reviste pentru femei cat si reviste pentru barbati.In ultima vreme nu prea au mai aparut stiri cu Andreea Marin in presa mondena si se pare ca diva Surprizelor a ales sa se dedice mai mult familiei decat sa inceapa o alta emisiune ( zvonuri despre "onorariul" Andreei Marin au aparut in presa care ar fi de pana la 20.000 euro pe o singura emisiune).Saptamana trecuta s-a zvonit ca Andreea Marin Banica ar fi fost invitata sa prezinte emisiunea 100% adevarat (care in prezent este realizata de Pepe cu Ramona Badescu) dar a fugit mancand pamantul cand a auzit ca drepturile de difuzare a emisiunii au fost cumparate de OTV cu toate ca producatorii emisiunii i-au oferit Andreei Marin 20000 euro / editie.Anul trecut Andreea Marin Banica si-a creat un blog pe portalul acasa.ro unde isi exprima gandurile si proiectele pe care le-a realizat in ultima perioada ( este ambasadorul Unicef in Romania )Ca si cuplu monden din Romania Andreea Marin si Stefan Banica, impreuna cu fetita lor Violeta sunt unul dinte cele mai de succes cupluri.