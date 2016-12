Poze cu vedete - operatii estetice

Galerie de Imagini si Foto

Toata lumea stie cel putin 90% dintre vedetele pe care le voi prezenta in articolul de azi. Poze cu vedete mai mult sau mai putin cunoscute, vedete din filme sau fotomodele, aproape toate au ceva in comun : operatiile estetice de infrumusetare, operatie estetice de corectare a nasului, rhinoplastie, operatie estetica de corectare a urechilor, operatii pentru buze, injectii cu botox si cea mai folosita si cea mai de efect : operatia de marire a sanilor.Multe dintre vedete au fost destul de urate si fara nimic special care sa le asigure succesul, si care dupa o operatie estetica ( sau mai multe ) au devenit adevarate generatoare de isterie in domeniul fetelor care incercau sa le imite. Cele mai cunoscute sunt: Nicole Kidman ( care si-a facut injectii botox) sau Scarlett Johansson care si-a facut operatie estetica la pometi si la nas. Chiar si Angelina Jolie si-a facut o operatie e rhinoplastie, Sarah Jessica Parker are operatie la nas sau Catherine Zeta Jones si facut operatie estetica de corectare la ochi. Top modelul Gisele Bundchen a devenit o diva abia dupa ce si-a facut o operatie de corectare la nas ca si Kate Winslet.In categoria de vedete care si-au imbunatatit bustul prin operatii estetice de marire a sanilor se numara: blonda Paris Hilton, cantareata Mariah Carey, Tori Spelling - vedeta din Beverly hills 90210, Victoria Beckham.Chiar si cantareata Cher are operatie la nas, ochi, pometi, gura operatii care i-au conferit un look unic si care s-a pastrat de-a lungul carierei.Va las pe voi sa decideti care vedete au suferit cele mai multe schimbari dupa operatii estetice in galeria de poze cu vedete care au operatii estetice :