Evita respiratia urat mirositoare

Ai avut-o si tu cel putin odata in viata ta, majoritatea o avem in fiecare dimineata, la cateva ore dupa ce am mancat sau din cauza unei afectiuni, iar afectiunea "respiratiei urat mirositoare" poarta numele de halitosis.Cauzele cele mai intalnite pentru respiratia urat mirositoare sunt:- Gura cu cele peste 600 de tipuri de bacterii care traiesc in cavitatea bucala este cel mai important factor al respiratiei urat mirositoare.- Limba contine si ea bacterii naturale care se acumuleaza pe partea superioara a limbii. Cea mai rapida solutie pentru evitarea respiratiei urat mirositoare este curatarea limbii.- Afectiuni ale gingiilor din diferite cauze pot provoca respiratie neplacuta- Nasul si afectiuni ale nasului cum ar fi infectii ale sinusului sau corpuri straine- Stomacul in anumite cazuri poate fi cauza unei respiratii urat mirositoareDaca suferiti de halitosis sau respiratie urat mirositoare puneti în practica urmatoarele sfaturi pentru a scapa de respiratia urât mirositoare:Spalati-va pe dinti de cel putin doua ori pe zi.Evitati sa aveti gura uscata band putina apa sau consumand dropsuri mentolate.Nu fumati; fumatul este unul dintre cei mai importanti factori ai respiratiei urat mirositoare care nu are legatura cu corpul nostru.Urmati tratamente de curatare a dintilor în mod regulat, deoarece acumularea de tartru la radacina dintilor poate cauza respiratia urat mirositoare.Mentineti in fiecare zi o igiena cat mai buna a dintilor si a gurii.Tu ce faci cand ai respiratie care taie rasuflarea celor din jur?