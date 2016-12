Genti de laptop dama

O geanta de laptop a devenit mult mai mult decat un simplu accesoriu pentru laptopul unei femei si nu mai poate fi lasat la voia intamplarii.

Pentru cel mai cool laptop trebuie sa ai si cea mai cool geanta.

Azi am selectat cele mai tari modele de genti de laptop pentru dame pe care la poti alege pentru noul tau laptop. Aceste genti poti sa le asortezi la imbracaminte, la o geanta sau pur si simplu sa fie diferita de celelalte 1000 de genti de laptop pe care le vezi in fiecare zi la birou sau in oras. Uita-te pozele de genti de laptop pe care le-am selectat pentru tine si spune-ne parerea ta.

Eu personal mi-am ales o geanta de laptop din piele pentru a fi mai rezistenta si impermeabila.

Galerie de Imagini si Foto