Cele mai multe dintre noi invidiem vedetele pentru frumustea si "naturaletea" pe care o afiseaza in momentul in care sunt in public sau pe covorul rosu. Dar cele mai multe dintre vedete arata groaznic nemachiate, cu atat mai mult cu cat apar obosite si fara aura lor de dive.

Dupa ce acum catva timp am mai avut pe fistichiu cateva poze cu vedete nemachiate de la Hollywood cat si din Romania, o serie de coafuri penibile de vedete care au iesit in public aratand groaznic sau pur si simplu vedete care si-au facut operatii estetice ( marire sani, operatii la nas, sau buze) pozele cu vedete nemachiate intotdeauna ma socheaza prin diferentele care se vad la o persoana



Astazi avem poze noi cu vedete nemachiate:

Mischa Barton, Fergie ,Cameron Diaz ,Debra Messing,Geri Halliwell ,Goldie Hawn ,Kate Hudson,Heidi Klum ,Kate Winslet ,Kate Moss,Vanessa (High School ,usical),Kirsten Dunst,Nicolette Sheridan ,Pamela Anderson ,Winona Ryder,Lisa Kudrow ,Natalie Portman,Eva Longoria ,Cindy Crowford,Courteney Cox ,Jennifer Garner ,Jennifer Lopez,Jessica Alba,Keira Knightley.



Tu ce parere ai de vedetele care arata foarte urat nemachiate?

Galerie de Imagini si Foto