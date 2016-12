Cadouri de casa noua pentru Ei

Cadouri Speciale Pentru Cupluri

Prietenii vostri tocmai s-au mutat in casa noua mult dorita, dar articolele de decor inca nu se afla pe lista lor de prioritati. Faceti dumnevoastra o prioritate din asta, gasind o gama variata de articole decorative in magazinului Lovely by M, care vor reprezenta cadoul perfect de casa noua pentru cei dragi.

Cand vine vorba de cadouri de casa noua, trebuie sa fim atat practici cat si originali, deoarece contribuiti la armonia noii locuinte a celor dragi printr-un cadou fie el util, fie decorativ, la fel cum contribuiti in relatiile de prietenie pe care le aveti. In unele situatii aveti avantajul de a-i cunoaste foarte bine si atunci puteti merge la sigur cu un cadou de casa noua, in schimb daca faceti acest lucru pentru colegi de servici de exemplu, o recomandare nu strica niciodata. Magazinul online de decoratiuni Lovely by M va poate oferi acest ajutor, oferta noastra de cadouri pentru Ei fiind foarte variata, incluzand articole decorative, dar si functionale si practice de la textile de inalta calitate cum ar fi asternuturile, seturile de prosoapele, pernele decorative, la aranjamente de flori artificiale deosebite, statuete decorative, rame foto, vase, platouri si lampi.

In cazul in care stiti ca celor dragi voua le-ar fi util un cadou de casa noua practic, puteti oricand sa optati pentru lenjerii din bumbac satinat de calitate, cum ar fi lenjeria de pat Deco Negru-Alb, in stil minimalist, la care poate fi asortata de exemplu si o lampa moderna, tot in stil minimalist pe noptiera patului, cum ar fi lampa Prime Lovely by M. Optiunile sunt variate in magazin in orice caz, astfel ca alegerea unui cadou de casa noua va fi usoara, si cel mai important, potrivita, oricare ar fi decorul interior de baza al noii locuinte.

Daca aveti prieteni sau membri ai familiei mai excentrici, carora le place un plus de extravaganza si doresc un décor sofisticat sau complet vintage, Lovely by M este din nou alegerea ideala. Fie optati pentru rame foto vintage, platouri decorative sau vase de décor cu diverse forme statuete reprezentand cupluri imbratisate sau in momente tandre care ar putea fi un simbol al iubirii ce si-o poarta noii locatari ai locuitei.

Magazinul de decoratiuni Lovely by M ofera si prosoape de baie de cea mai buna calitate, care pot deveni un cadou ideal de casa noua pentru Ei. Disponibile intr-o gama variata de culori, de la cele mai neutre la cele mai vii cum ar fi turcoazul si mov, lila sau verde lime, prosoapele noastre vor fi intotdeauna binevenite ca si cadouri de casa noua. Majoritatea seturilor de prosoape sunt din bumbac 100% de cea mai buna calitate, insa oferim si seturile de prosoape Bamboo realizate din fibre de bambus si bumbac egiptean care au proprietati bacteriostatice, hipoalergenice si, fiind 100% ecologice sunt benefice pentru piele, in special in cazul bebelusilor sau a persoanelor cu piele foarte sensibila.

Cadourile de casa noua si cadourile pentru Ei le veti gasi in magazinul nostru online de decoratiuni interioare Lovely by M. Cu un singur click puteti sa ii faceti fericiti pe cei dragi, infrumusetandu-le noul camin si contribuind la noul drum pe care l-au inceput in viata. In plus, in felul acesta au si o amintire frumoasa de la dumneavoastra.