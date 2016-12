De ce meseria de bona este ideala pentru cei fara studii superioare

Bona si copilul

Multi administratori ai agentiilor de recrutare de bone au afirmat faptul ca, gasirea unei bone calificate este un procedeu destul de greu din cauza mai multor factori, printre acestia numarandu-se insociabilitatea, lipsa de experienta, seriozitate, dedicare si flexibilitate si multe altele.

Insa persoanele tinere, care indragesc cu adevarat copiii si care au simtul responsabilitatii, pot incerca aceasta meserie si fara a avea studii superioare.

Meseria a devenit oficiala prin intrarea in vigoare a legii din 2015 care reglementeaza exercitarea profesiei de bona si va fi in mod sigur o meserie ideala de viitor. Parintilor le va mult mai usor sa lase copiii lor in grija unei persoane pe care au intervievat-o riguros, careia i-au verificat referintele in cazul in care a avut si care a primit anumite testari in vederea demonstrarii abilitatilor si bineinteles, a capabilitatii de a avea grija de un copil.

A devenit, intr-adevar, destul de greu sa se gaseasca un loc de munca bine platit, mai ales fara studii superioare, avand in vedere si alte legi care s-au implementat de-a lungul timpului. Insa acum, persoanele care cu adevarat isi doresc sa profeseze in acest domeniu vor avea de urmat cativa pasi. Daca nu au experienta, va trebui ca ele sa invete cum este sa fie alaturi de un copil sau de cati este nevoie, sa respecte clauzele contractului si sa se dedice cu adevarat meseriei si sa le placa, dand dovada de profesionalism. Pentru ca aceste lucruri sa devina realitate este nevoie sa se obtina o diploma de calificare si sa se prezinte anumite documente care sa ateste faptul ca sunt apte din punct de vedere medical si psihologic sa desfasoare anumite activitati care intra in fisa de post.

Practicarea meseriei de bona este posibila deci in baza unui contract individual de munca incheiat intre parinti/parinte si bona, sau prin furnizarea serviciilor bonei ca persoana fizica autorizata. Daca este fara experienta si fara studii superioare, va trebui ca bona sa urmeze cursuri de formare profesionala pentru a obtine un certificat valid de calificare, prin care ii este permis, legal, sa aiba grija de copil/copii. Este de asemenea nevoie de cazier curat, astfel incat totul sa fie in regula pentru ca bona sa poata urma si un curs complet de pregatire prin care va primi instructajul cu privire la masurile necesare in cazul in care copilul se imbolnaveste, sufera un accident, sau in orice alta situatie de urgenta.

Pentru o persoana tanara care iubeste copii, indrageste sa fie preajma lor si sa isi dedice o mare parte din timp avand grija de ei, meseria de bona este ideala, de viitor, chiar si pentru cei fara studii superioare. Desfasurarea activitatilor dedicate ingrijirii copiilor va ajuta foarte mult pe o persoana care vrea sa devina bona, dezvoltandu-i anumite abilitati care ii vor fi necesare pe viitor, atunci cand ea isi va intemia propria familie.

