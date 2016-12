Cresterea copilului dupa nastere vs intretinerea carierei

Mama si copil acasa

Cel mai des intalnit motiv pentru care parintii cauta ajutor in ceea ce priveste ingrijirea copilului lor este faptul ca trebuie sa se intoarca la locul de munca la o anumita perioada dupa nasterea copilului.

De cele mai multe ori alegerea este angajarea unei bone interne sau externe, deoarece uneori este mult prea mult sa se lase supravegherea copilului pe seama bunicilor sau a altor rude. Insa atunci cand se angajeaza o bona trebuie luate in calcul foarte multe aspecte. Daca angajarea nu se efectueaza prin intermediul unei agentii, atunci se fac interviuri, verificate referinte, contactati fostii angajati pentru a afla motivul incheierii contractului precedent, etc.

Parintii insa trebuie sa analizeze bine situatia si in primul rand bugetul, deoarece, pe langa angajarea unei bone, ei pot alege si o cresa, unde copilul lor au sanse mai mari sa interactioneze cu multi alti copii si adulti. Insa si in privinta acestui aspect parintii trebuie sa isi faca temele, sa se intereseze de cele mai bune si respectabile crese care sa le ofere siguranta ca angajatii sunt profesionisti si copilul lor este deci pe cele mai bune maini. Este foarte importanti sa ceara si parerea altor parinti, eventual la o intalnire, sau cand se organizeaza o vizita in grup la cresa si astfel, in functie de recomandari, sa ia o decizie.

Recomandarea este ca parintii sa verifice neaparat orice sursa sau referinta si sa se intereseze cat mai mult de fiecare aspect care joaca sau care in mod implicit va juca un rol important in ingrijirea copilului lor. Nu trebuie sa se grabeasca intrucat aceste lucruri dureaza si necesita multa atentie, deci parintii ar trebui sa adune cat mai multe informatii astfel incat copilul lor sa primeasca cea mai buna educatie si cea mai eficienta ingrijire.

